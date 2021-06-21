Oltulu doğa severler babalar için yürüdüler - Son Dakika

Oltulu doğa severler babalar için yürüdüler

ERZURUM - Oltulu Doğa Severler Babalar gününde Oltuya bağlı Alatarla Köyü'deki 2 bin 850 rakımlı Zivin Dağı'na tırmandılar.

Oltulu doğaseverler hafta sonları yapmış oldukları doğa yürüyüşlerini bu hafta Babalar günü anısına gerçekleştirdi. Doğa sever Babalar günü için 20 kilometre yürüdü. Zivindağı zirvesinde manzaranın keyfini çıkaran doğaseverler kristal kar yediler.

Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, "Oltulu Doğa severler olarak Oltunun Alatarla Köyü'nün Zivin Dağı'na bir yürüyüş yaptık. Bunu bütün Babalara armağan ediyoruz muhteşem manzara vardı yedi sekiz arkadaşımla birlikte takiben 16 km yol yürüyerek büyük bir tırmanış yaptık. 2850 yüksekliğindeki bir rakıma çıktık. Tırmanışımız yaklaşık 4 saat sürdü inişimiz ise bir buçuk saat sürdü Zivin dağı bölgenin en yüksek ikinci dağı olduğu için Zivin dağının zirvesinde 360 derece görüntü veriyor çok güzel manzarası var" dedi.

Oltulu Doğa Sever Avukat Muharrem Kalyon ise "Bugün babalar günü için yürüyüş yaptık. Oltu Alatarla köyü eski adı Hovak oranın Zivin diğer bir adı Gemi Dağı'na gedik yirmi kilometrelik bir yürüyüştü güzel bir hava güzel bir yürüyüş oldu tüm Babaların Babalar gününü kutluyorum" dedi.