Oltulu doğa severler Gümüş Deresi'nde yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi

Oltulu doğa severler Gümüş Deresi'nde yürüdü

28.03.2022 19:52

Oltulu doğa severler Gümüş Deresi'nde yürüdüERZURUM Oltulu Doğa severler bu hafta doğa yürüyüşlerini Olur Taşlıköyde bulunan Gümüş Deresine yaptılar.

Oltulu doğa severler Gümüş Deresi'nde yürüdü

ERZURUM Oltulu Doğa severler bu hafta doğa yürüyüşlerini Olur Taşlıköyde bulunan Gümüş Deresine yaptılar.

Oltulu Doğa severler 2015 yılından beri hemen hemen her hafta Pazar günleri bir yerde doğa yürüyüşü gerçekleştiriyorlar. Doğaseverler bu haftada Olur Taşlı köyde bulunan Gümüş deresine yürüdü.

Deredeki küçük çaplı şelaleler görülmeye değer. Oltulu Doğa Severlerden Doktor İbrahim Hakkı Ekinci, "Takiben 2015 yılından beri her hafta yaptığımız doğa yürüyüşlerimizde bu haftaki yürüyüşümüz Oluru Taşlıköyde bulunan Gümüş dersinde 1- 1.5 saat yürüyüş yaptık. Güzel bir şelaleye denk geldik. Hedefimiz zirveye tırmanmaktı. Şelalede su çoktu aşamadık. Yaz döneminde su azalırsa o bölgeye gelip zirveye tırmanacağız. Şimdide ekip molada isli demlikte çayımızı içip yürüyüşümüze devam edeceğiz" dedi.

Oltulu doğa severler Gümüş Deresi'nde yürüdü
Oltulu doğa severler Gümüş Deresi'nde yürüdü
Oltulu doğa severler Gümüş Deresi'nde yürüdü

YORUMLAR
500
Osmangazi'de su kesintisi Osmangazi'de su kesintisi Bolu'da içme suyu barajı yüzde yüz doldu Bolu'da içme suyu barajı yüzde yüz doldu

Gümüş, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oltulu doğa severler Gümüş Deresi'nde yürüdü - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "5'li çete" yanıtı: Aynı siyasi görüşü paylaştığınız arkadaşlarınız da içindeydi
19:48 Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını isteyen okul müdürü görevine geri döndü
19:34 A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a sorulan soru başarılı ismi çileden çıkardı
19:23 Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulunuyor
19:01 Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Rusya-Ukrayna barış görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek
18:59 A Milli Takım'dan 3 futbolcu kadro dışı kaldı
18:58 Uğur Işılak sözleriyle kimi eleştirdi! Konu ile ilgili anında yanıt geldi
18:53 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevinden alındı
18:28 8 aylık kızını boğmaya çalışan anne, bir de o anları kayda aldı
18:22 Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 20:06:10. #1.13#
SON DAKİKA: Oltulu doğa severler Gümüş Deresi'nde yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement