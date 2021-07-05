Oltulu doğa severlerin Temmuz ayında kar keyfi - Son Dakika

Oltulu doğa severlerin Temmuz ayında kar keyfi

ERZURUM - Oltulu Doğa Severler Hafta sonu yapmış oldukları doğa yürüyüşlerini bu hafta Oltu Ayyıldız Köyü Gacerti dağına yaptılar. Oltulu Doğa severler Gacerti dağındaki kar kütlesinde kar banyosu yapıp Bazalt taşlarında enerjilerini tazelediler. Temmuz ayında kayak keyfini yaşayarak güzel bir gün geçirdiler.

Oltulu Doğa severlerden Avukat Muharrem Kalyon, "Oltu Ayyıldız köyünde Gecerti dağına çıkarak kar banyosu yaptık daha sonra Bazalt taşları üzerinde güneşlenerek enerjimizi tazeledik güzel bir gündü" dedi.

Oltulu Doğa Severlerden Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, "Bu günlerde görülmemiş sıcakları yaşıyoruz takiben 42 -43 dereceleri gördük arkadaş grubu olarak Oltu'ya en yakın olan Gacerti dağındaki kar kütlesine geldik buradaki kar kütlesinden küçük çaplı kar banyosu yaptık buradaki bazalt taşlarından enerjimizi aldık" dedi.