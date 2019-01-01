Oltulu Gençler Yeni Yıla Türkülerle Girdiler
38 dakika önce
Oltu Yaşampark AVM'de inşaat mühendisi Mücahit Demir'in organize ettiği Cafetime Salonunda düzenlenen yılbaşı özel müzik eğlence gecesinde Oltulu Gençler, doyasıya eğlendi.
Oltu
Yaşampark AVM'de inşaat mühendisi Mücahit Demir
'in organize ettiği Cafetime Salonunda düzenlenen yılbaşı özel müzik eğlence gecesinde Oltulu Gençler, doyasıya eğlendi. Yılbaşı
özel eğlence gecesinde yöresel ses sanatçılar Seda ve Erdin sahne alırken, seslendirdikleri birbirinden güzel türkü ve şarkılarla yeni yıla girdiler.
Daha önceden rezerve edilen salondaki davetlilere yönelik sürpriz çekilişler yapılırken davetlilerin büyük bölümüne hediye çeki dağıtıldı.
Geceye katılan Oltulu gençler yeni yıla saniyeler kala 10'dan geriye doğru sayarak saat 12'de konfetiler patlatarak birbirlerinin yeni yılını kutladılar.
Gençler, haraketli türküler eşliğinde halaylar çekerek geceye nokta koydular. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:54 Kaynak: İHA
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