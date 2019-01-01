Son Dakika Haberleri: Oltulu Gençler Yeni Yıla Türkülerle Girdiler

Oltulu Gençler Yeni Yıla Türkülerle Girdiler

38 dakika önce

Oltu Yaşampark AVM'de inşaat mühendisi Mücahit Demir'in organize ettiği Cafetime Salonunda düzenlenen yılbaşı özel müzik eğlence gecesinde Oltulu Gençler, doyasıya eğlendi.

Oltulu Gençler Yeni Yıla Türkülerle Girdiler, System.String[]
Oltu Yaşampark AVM'de inşaat mühendisi Mücahit Demir'in organize ettiği Cafetime Salonunda düzenlenen yılbaşı özel müzik eğlence gecesinde Oltulu Gençler, doyasıya eğlendi.

Yılbaşı özel eğlence gecesinde yöresel ses sanatçılar Seda ve Erdin sahne alırken, seslendirdikleri birbirinden güzel türkü ve şarkılarla yeni yıla girdiler.

Daha önceden rezerve edilen salondaki davetlilere yönelik sürpriz çekilişler yapılırken davetlilerin büyük bölümüne hediye çeki dağıtıldı.

Geceye katılan Oltulu gençler yeni yıla saniyeler kala 10'dan geriye doğru sayarak saat 12'de konfetiler patlatarak birbirlerinin yeni yılını kutladılar.

Gençler, haraketli türküler eşliğinde halaylar çekerek geceye nokta koydular. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:54 Kaynak: İHA

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