Oltulu hayvan severler doğadaki kuşlara yem bıraktılar - Son Dakika

Oltulu hayvan severler doğadaki kuşlara yem bıraktılar

02.01.2021 11:09
Oltulu hayvan severler doğadaki kuşlara yem bıraktılar, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan dondurucu soğuklarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayata destek için hayvan severler doğaya yem bıraktılar.

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan dondurucu soğuklarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayata destek için hayvan severler doğaya yem bıraktılar.

Oltu'nun esnaflarından Osman Kaya, 'Havalar çok soğuk geçiyor. Yaban hayatında hayvanlar yem bulmakta zorlanıyorlar. Bende bir hayvan sever olarak yem aldım doğaya serpiyorum. Yaban hayata destek oluyorum' dedi.

Oltulu Öner Elibol ise 'Son zamanlardaki soğuk havalar yaban hayatı olumsuz etkiledi. Onlara destek olmak için doğaya yem serptik' dedi. - ERZURUM

Oltulu hayvan severler doğadaki kuşlara yem bıraktılar
Oltulu hayvan severler doğadaki kuşlara yem bıraktılar
Oltulu hayvan severler doğadaki kuşlara yem bıraktılar
Oltulu hayvan severler doğadaki kuşlara yem bıraktılar
Oltulu hayvan severler doğadaki kuşlara yem bıraktılar
Oltulu hayvan severler doğadaki kuşlara yem bıraktılar

Doğu Anadolu, Osman Kaya, Yaban, Oltu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oltulu hayvan severler doğadaki kuşlara yem bıraktılar - Son Dakika


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