Oltulu işadamı Demir'den sağlık çalışanlarına tam destek - Son Dakika
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Oltulu işadamı Demir'den sağlık çalışanlarına tam destek

6 saat önce

Oltulu işadamı Fuat Demir, sağlık çalışanlarına tam destek vererek sahibi olduğu işletmelerden Oltu Devlet Hastanesinde görevli personellere ve Oltu İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlere, öğlen yemeği ikramında bulundu.

Oltulu işadamı Demir'den sağlık çalışanlarına tam destek, System.String[]

Oltulu işadamı Fuat Demir, sağlık çalışanlarına tam destek vererek sahibi olduğu işletmelerden Oltu Devlet Hastanesinde görevli personellere ve Oltu İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlere, öğlen yemeği ikramında bulundu.


İşadamı Demir, "Sağlık çalışanlarımıza ve Güvenlik görevlilerimize sadece alkışla değil maddi manevi her türlü destekle yanlarındayız. Dünyayı kasıp kavuran korona virüsüne karşı sağlık çalışanlarımızın 7/24 gece gündüz demeden çalıştığını ve bununla birlikte de alkışlayarak Türk halkının sağlık çalışanlarının yanında olduğuna şahit olduk. Bizde ayrıca Dayı Kürek Lahmacun olarak Oltu Devlet Hastanesinde çalışan 195 personelimizin ve Oltu Jandarma Komutanlığında gece gündüz nöbet tutan jandarma personelimizin bugün öğlen yemeklerini biz karşılıyoruz ve şunu diyoruz biz sadece alkışla değil biz sağlık çalışanlarımızın jandarmamızın maddi manevi her türlü yanlarındayız. Lütfen evimizde kalalım işyerlerimizin tamamını kapalı tutuyoruz, sadece lahmacun ve pide türü lokanta kısımları açık burada da oturma yapılmıyor sadece sipariş üzerine çalışıyoruz. Bunun yardım amaçlı olduğunu biliyoruz bir doktor bin imama bedeldir sözüne hiç girmiyorum bizim için Türkiye'de yaşayan sağlıkçılar imamlar, jandarma, polis, öğretmen ve devlet kademesinde çalışan personeller başımızın tacıdır. Bütün insanlar değerlidir, devletimizin her türlü yanındayız" dedi. - ERZURUM

Fuat Demir, Jandarma, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:38 Kaynak: İHA

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