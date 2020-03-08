Oltulu kadın çiftçiler sertifika almak için sınavda ter döktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oltulu kadın çiftçiler sertifika almak için sınavda ter döktü - Son Dakika

Oltulu kadın çiftçiler sertifika almak için sınavda ter döktü

6 saat önce

Oltu ilçesinde kadın çiftçilere yönelik kursu tamamlayan kadın çiftçiler sertifika almak için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 3 ayrı sınava girdi.

Oltulu kadın çiftçiler sertifika almak için sınavda ter döktü, System.String[]

Oltu ilçesinde kadın çiftçilere yönelik kursu tamamlayan kadın çiftçiler sertifika almak için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 3 ayrı sınava girdi.

Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Oltu Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde Nüğürcük Mahallesi'nde kadın çiftçilere yönelik "Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon" kursu verildi.

Kadın kursiyerler, kurs sonunda sertifika alabilmek için 3 ayrı sınava tabi tutuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Temel Aslan, yaptığı açıklamada, kursun kadın çiftçiler için faydalı olduğunu düşündüklerini, sınavı da bu özel günde yaptıklarını belirtti.

Veteriner Hekim Yağmur Çelik ise 2 hafta süren 40 saatlik kursa katılım gösteren çiftçilere teşekkür etti.

Sınavın ardından kadın çiftçilere karanfil armağan edildi, süt sağım makinesi dağıtımı için kura çekimi gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi, Dünya Kadınlar Günü, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:28 Kaynak: AA
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