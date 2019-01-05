Son Dakika Haberleri: Oltulu Mimarın Projesi Unesco Tartafından Kabul Edildi

Oltulu Mimarın Projesi Unesco Tartafından Kabul Edildi

24 dakika önce

Oltulu Mimar Uğur Zengin'in Kuş köye yaptığı proje kabul edildi.

Oltulu Mimarın Projesi Unesco Tartafından Kabul Edildi, System.String[]
Oltulu Mimar Uğur Zengin'in Kuş köye yaptığı proje kabul edildi.

Konuştuğu ıslık diliyle nam salan Giresun ili Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy, UNESCO tarafından kültürel miras listesine alındı.

2017 yılında UNESCO'nun dikkatini çeken Kuşköy, "Somut Olmayan Kültürel Miras" listesine alındı. Yüzyıllardır halkın birbiriyle konuşmak için "Islık dili" kullandığı Kuşköy'e UNESCO piyangosu vurdu.

UNESCO tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras" listesine dahil edilen Kuşköyün kazandığı bu uluslararası başarıyı desteklemek için Zen Mimarlık'ta Cephe Giydirme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi hazırladı.

Zen Mimarlık tarafından hazırlanan "Kuşköy Cephe Sağlıklaştırma Projesi" Ekim 2018 yılında Strazburg Avrupa Konsey binasında ödüllendirildi. Ödül töreninin ardından proje sahibi Oltulu Uğur Zengin adına Strazburg Konsolosu evinde bir davet düzenleyerek teşekkür etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:30 Kaynak: İHA

Strazburg, Çanakçı, Giresun, Güncel
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