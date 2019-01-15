Son Dakika Haberleri: Oltulu Tekvandocular Erzurum'dan 5 Madalya Çıkardı

Oltulu Tekvandocular Erzurum'dan 5 Madalya Çıkardı

48 dakika önce

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Birimi tarafından Tekvando İl Birinciliği turnuvası gerçekleştirildi.

Oltulu Tekvandocular Erzurum'dan 5 Madalya Çıkardı, System.String[]
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Birimi tarafından Tekvando İl Birinciliği turnuvası gerçekleştirildi.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Birimi tarafından gerçekleştirilen Tekvando İl Birinciliği turnuvasında Oltulu tekvandocular 5 madalyayla döndü. Dereceye giren tekvandocular Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ayrıca ödüllendirildi.

Erzurum'da Tekvando İl Birinciliği turnuvasında Oltulu tekvandoculardan Bahtinur Ayşe Tokgöz 47 kiloda il ikincisi, Ömer Faruk Öztürk 49 kiloda il ikincisi, Zehra Demirtaş 49 kiloda il ikincisi, Damla Demirci 45 kiloda il üçüncüsü ve Sudenaz Kasımoğlu 33 kiloda il üçüncüsü olmayı başardı.

Dereceye giren tekvandoculara komite tarafından madalyaları takdim edilirken, Oltu'ya dönen sporcuları bu kez Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ömer Bektaş ödüllendirdi. Öğrencilere eşofman takımı hediye eden Bektaş, "Genç kardeşlerimizi bu elde etmiş oldukları başarıdan dolayı kutluyorum. Erzurum gibi imkanları üst düzeyde olan bir spor şehrinden 5 madalya çıkarmak bizler için güzel bir duygu oldu. İnanıyorum ki önümüzdeki turnuvada şampiyonluklar da gelecektir. Sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyor ve onlara bu anlamda destek olan ailelerine de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan kendilerine eşofman takımı hediye eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ömer Bektaş'a teşekkür eden sporcular, gelecek dönemki turnuvada şampiyonluk sözü verdi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

Spor
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