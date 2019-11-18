Son Dakika Haberleri: Oltulu ustanın 'Bir kuş da sen barındır' kampanyasına destek
Son Dakika Güncel Oltulu ustanın 'Bir kuş da sen barındır' kampanyasına destek - Son Dakika

Oltulu ustanın 'Bir kuş da sen barındır' kampanyasına destek

6 saat önce

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, mobilya ustası Adem Kaya'nın başlattığı 'Bir kuş da sen barındır' kampanyasına, Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi.

Oltulu ustanın 'Bir kuş da sen barındır' kampanyasına destek, System.String[]
ERZURUM'un Oltu ilçesinde, mobilya ustası Adem Kaya'nın başlattığı 'Bir kuş da sen barındır' kampanyasına, Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. DHA'nın gündeme taşıdığı haberi izleyip, Kaya'ya ulaşanlar, taleplerine göre 20- 30 lira ödeyerek, isimlerini yazdırdıkları yuvaları Oltu'da ormanlık alana asmalarını istedi.

Oltu Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 20 yıllık mobilyacı Adem Kaya, geçen ay, kış mevsimini düşünerek, kuşlar için yuva yapmaya karar verdi. 'Bir kuş da sen barındır' kampanyasını başlatan Kaya, çeşitli renklerde yaptığı yuvaları Kırdağı Ormanı'nda çam ağaçlarına astı. Herkese kampanya için çağrıda bulunan Kaya, 20- 30 lira ödeyenlerin isimlerini yazdığı yuvaları ağaçlara asacağını belirtti. DHA tarafından gündeme getirilen mobilya ustası Adem Kaya'nın kampanyasına İstanbul'dan da destek geldi. Haberi izleyen Süheyla Alıcı, Kaya'ya ulaşarak, kendisinin ve çocuklarının isimlerini kuş yuvası yapmasını istedi. 6 yeni yuva yapan Kaya, üzerlerine Alıcı ve çocuklarının ismini yazarak, 1800 rakımlı Kırdağı'ndaki Kütüklügöl mesire alanındaki çam ağaçlarına astı. Kampanyayla ilgili haberleri izleyenlerin kendisine ulaşarak, yuva yapmasını istediklerini söyleyen Adem Kaya, "Eğer bir kuşa yuva olabildiysek ne mutlu bize" dedi.


- Erzurum
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:50 Kaynak: DHA
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