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Oltulu ustanın 'bir kuş da sen barındır' kampanyasına destek

6 saat önce

Oltulu ustanın 'Bir Kuş da Sen Barındır' kampanyasına destekErzurum'un Oltu ilçesinde mobilya ustası Adem Kaya'nın (36), 'Bir Kuş da Sen Barındır' kampanyasına destek geldi.

Oltulu ustanın 'Bir Kuş da Sen Barındır' kampanyasına destek

Erzurum'un Oltu ilçesinde mobilya ustası Adem Kaya'nın (36), 'Bir Kuş da Sen Barındır' kampanyasına destek geldi. Büyüklüklerine göre tanesi 20 ile 30 TL arasında değişen yuvalardan sipariş veren vatandaşların taleplerini yerine getiren Kaya, kuş yuvalarını tek tek ağaçlara astı.

Oltu İlçesi Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 20 yıldan beri mobilyacılık yapan Adem Kaya, geçtiğimiz ay yaklaşan kış mevsimini düşünerek kuşlar için yuva yapmaya karar verdi. 'Bir Kuş da Sen Barındır' kampanyasını başlatan Kaya, çeşitli renklerde yaptığı yuvaları Kırdağı Ormanı'nda çam ağaçlarına astı. Vatandaşlara da çağrıda bulunan Kaya, 20 ile 30 TL ödeyenlerin isimlerini yazdığı yuvaları kendisinin ağaçlara asacağını belirtti. Mobilya ustası Adem Kaya'nın kampanyasına İstanbul'daki vatandaşlardan da destek geldi.

Haberi izleyen Süheyla Alıcı, Adem Kaya'ya ulaşarak kendisinin ve çocuklarının ismine kuş yuvası yapmasını istedi. 6 yeni yuva yapan Kaya, yuvaların üzerine alıcı ve çocuklarının ismini yazarak 1800 rakımlı Kırdağ'daki Kütüklü Göl mesire alanındaki çam ağaçlarına astı. Demirören Haber Ajansı'nın kampanyayla ilgili haberini izleyen vatandaşların kendisine ulaşarak yavru yapmasını istediklerini söyleyen Adem Kaya, Eğer bir kuşa yuva olabildiysek ne mutlu bize dedi.

Oltulu ustanın 'bir kuş da sen barındır' kampanyasına destek

Murat Erat, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:51 Kaynak: DHA
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