Oltulular Elazığ için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oltulular Elazığ için tek yürek oldu - Son Dakika

Oltulular Elazığ için tek yürek oldu

6 saat önce

Elazığlı deprem zedelere yardım için tek yürek olan Oltulular Oltu Belediyesine Yardımlarını koli koli ulaştırıyorlar.

Oltulular Elazığ için tek yürek oldu, System.String[]

Elazığlı deprem zedelere yardım için tek yürek olan Oltulular Oltu Belediyesine Yardımlarını koli koli ulaştırıyorlar.


Oltu Belediyesi binasının bodrumunda toplanan yardım malzemeler ve yiyecekler belediye personeli büyük bir titizlikle sınıflandırılarak paketlendi. Toplanan yardım malzemesi ve gıda paketlerini sabah saatlerinde bir Tır'a yüklenerek Elazığ'a ulaştırılmak üzere yola çıktı.


Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Temel Demir, "Oltulu hemşerilerimizin yapmış oldukları yardımları tıra yükledik. Yardımlar Elazığ'a hareket etti. İnşallah Oltulu hemşerilerimizin yardımları bir nebzede olsa deprem zadelerin yaralarını saracaktır" dedi. - ERZURUM

Deprem, Elazığ, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manisa'daki deprem anında yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı
Buse Terim, Elazığ'daki Galatasaraylı gencin forma isteğini geri çevirmedi Elazığ'da yıkılan 378 binayla ilgili soruşturma başlatıldı Suriye rejiminin saldırısından kaçıp Türkiye sınırına ulaşanların sayısı 600 bine dayandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 17:02:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oltulular Elazığ için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]