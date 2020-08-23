Oltulular Koronadan 'joğ' ile korunuyor - Son Dakika

Oltulular Koronadan 'joğ' ile korunuyor

-Oltu ormanlarında yetişen ve bölgede joğ olarak bilinen Bögürtlen vatandaşların Korona panzehiri oldu

-Hem meyve olarak tüketiyor hem de reçel yapıyorlar

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde Ormanlar Joğ (Böğürtlen) meyvesi ile dolu. Olgunlaşan joğ meyvesini toplamak için dağlara akın eden vatandaşlar

C vitamini bakımından oldukça zengin olan adete vitamin deposu olarak bilinen joğ pandemi süresinde en çok tüketilen organik meyvelerden oldu.

İnsan vücudundaki toksinleri atmakta çok faydalı olduğu belirtilen joğ meyvesinin alternatif tıpta doğal ilaç olarak biliniyor. Bir çok hastalığa iyi gelen joğ Oltuluların yaz mevsiminde vaz geçemedikleri meyve oluyor.

Genelde Ormanlarda yol kenarlarında olan joğ meyvesinin bu sene her zamankinden daha fazla olduğu gözlendi.

Meyveyi bir çok vatandaş yaş olarak tüketirken fazla toplayanlar ise reçelini yaparak kahvaltılarda tüketiyorlar.

Oltulu Özkan Aydın, "Bugün Oltu Köroğlu ormanlarına joğ toplamaya geldik şuan joğ mevsimi C vitamini bakımından çok zengin özellikle Korona zamanı bizler gelip Ormanlık bölgelerde toplarız. Hem yaş olarak yeriz hem de reçel yapıp kışın tüketiriz. Büyüklerimiz çok faydalı olduğunu söylerler. Bizde joğları toplayıp değerlendiririz. Herkesi davet ediyorum açık hava bol oksijen doğa sporu yapmış olur" dedi.

Mustafa Doğan ise "İlçemizde böğürtlen mevsimiz başladı. Arkadaşlarla gelip toplayalım dedik doğal meyve yiyoruz doğa sporu yapıyoruz" dedi.