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Ölü bebeğin mezarı açıldı, babası tespit edildi! Engelli kadının tecavüzcüsü tam 12 yıl sonra ortaya çıktı - Son Dakika

Ölü bebeğin mezarı açıldı, babası tespit edildi! Engelli kadının tecavüzcüsü tam 12 yıl sonra ortaya çıktı

06.10.2021 16:13

Kastamonu'da 12 yıl önce 37 yaşındaki engelli kadın, tecavüze uğradı. Korkunç olay, engelli kadının ölü bebek doğurmasıyla ortaya çıkarken, şüpheli olarak gözaltına alınan şahıs DNA örneğinin bebeğinkilerle uyuşmamasıyla serbest bırakıldı. 12 yıl sonra yeniden başlatılan soruşturma sonucu engelli kadının şüpheli Şükrü Ulusay'ı teşhis etmesi üzerine mezarı açılan ölü bebekten DNA alındı. İnceleme sonucu bebeğin babasının Ulusay olduğu ortaya çıktı. Ulusay nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Sofçular köyünde yaşayan, doğuştan işitme ve konuşma engelli İ.Y., iddiaya göre, 2009 yılında kimliği belirsiz kişinin cinsel saldırısına uğradı.

ÖLÜ BEBEK DÜNYAYA GETİRİNCE TECAVÜZE UĞRADIĞI ANLAŞILDI

Cinsel saldırı olayı, İ.Y.'nin ölü bebek dünyaya getirmesiyle ortaya çıktı. Bebek toprağa verilirken, soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda köyde oturan erkeklerin fotoğrafları, teşhis için İ.Y.'ye gösterildi İ.Y.'nin teşhis ettiği 2 kişi, o dönem gözaltına alınıp, tutuklandı ancak DNA örnekleri bebeğinkiyle uyuşmayınca delil yetersizliğinden tahliye edildi.

12 YIL SONRA OLAYIN ÇÖZÜLMESİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Jandarma Suç Araştırma Timleri, olayın çözülebilmesi için 12 yıl sonra yeniden çalışma başlattı. Çalışma kapsamında köydeki erkeklerin fotoğrafları yeniden İ.Y.'ye gösterildi. İ.Y.'nin fotoğraftan teşhis ettiği Şükrü Ulusay, gözaltına alındı.

ÖLÜ DOĞAN BEBEĞİN MEZARI AÇILDI, DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Araç Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmada ölü doğan bebeğin mezarı tekrar açıldı ve DNA örneği alındı. İnceleme sonucu bebeğin babasının Ulusay olduğu tespit edildi. Şükrü Ulusay, jandarma tarafından gözaltına alınıp, sorgusundan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kastamonu, Engelli, Bebek, Dna, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ölü bebeğin mezarı açıldı, babası tespit edildi! Engelli kadının tecavüzcüsü tam 12 yıl sonra ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ölü bebeğin mezarı açıldı, babası tespit edildi! Engelli kadının tecavüzcüsü tam 12 yıl sonra ortaya çıktı - Son Dakika
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