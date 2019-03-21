Son Dakika Haberleri: Ölü Buldum' Dediği Arkadaşının Kati Zanlısı Olarak Gözaltına Alındı

Ölü Buldum' Dediği Arkadaşının Kati Zanlısı Olarak Gözaltına Alındı

1 saat önce

KONYA'nın Çumra ilçesinde, köpek kulübesi yanında cansız bedeni bulunan Veysel Akman'ın (42), başına sert bir cisimle vurularak, öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ölü Buldum' Dediği Arkadaşının Kati Zanlısı Olarak Gözaltına Alındı, System.String[]
KONYA'nın Çumra ilçesinde, köpek kulübesi yanında cansız bedeni bulunan  Veysel Akman'ın (42), başına sert bir cisimle vurularak, öldürüldüğü ortaya çıktı. Akman'ı hareketsiz yatarken bulduğunu söyleyen arkadaşı Mustafa K. (45) ile M.S. ve B.K. gözaltına alındı. Mustafa K.'nin Akman'ı 10 bin TL alacağı nedeniyle öldürmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor.  

Çumra ilçesi Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde yaşayan Mustafa K., salı günü arkadaşı Veysel Akman'ı arayarak, borç verdiği 25 bin TL'den kalan 10 bin TL'yi istedi. İddiaya göre, Akman da Mustafa K.'yi parayı vereceğini söyleyerek, eve çağırdı. Mustafa K., arkadaşları  M.S. ve B.K. ile akşam saatlerinde Akman'ın evine gitti. 4 arkadaş, alkol aldı. 

Mustafa K., dün sabah jandarmayı arayarak, arkadaşı Veysel Akman'ı bahçedeki köpek kulübesi yanında hareketsiz halde yatarken bulduğunu söyledi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık görevlileri, Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

BAŞINA SERT BİR CİSİMLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI 

Veysel Akman'ın, yapılan ön otopsisinde başına sert bir cisimle vurularak, öldürüldüğü belirlendi. Bu gelime üzerine jandarma Mustafa K. ile arkadaşları M.S. ve B.K.'yi gözaltına aldı. 3 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürerken Mustafa K.'nin 10 bin TL alacağı nedeniyle Veysel Akman'ı öldürmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor.  

Öldürülen Veysel Akman, bugün toprağa verildi. 

? - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:35 Kaynak: DHA

Çumra, Konya, Veysel Akman, Güncel
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