Son Dakika › Güncel › Ölü bulunan 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumundan alındı - Son Dakika
Ölü bulunan 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumundan alındı
7 saat önce
Bakırköy Osmaniye'de bir dairede ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumundan alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:10 Kaynak: İHA
Bakırköy Osmaniye'de bir dairede ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumundan alındı.
Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, 3 kişinin cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumundan alındı.
(Ufuk Kıvık/ İHA)
Son dakika: Bakırköy'de siyanürle intihar eden Bahattin Delen'in telefonundaki mesaja ulaşıldı Ukrayna'da üniversiteli kızları öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirim 100 bin lira Ölü bulunan ingiliz eski subayıyla son görüşen arkadaşının ifadesi alındı Ali Babacan'ın kuracağı parti için tarih verildi: 2020 yılından önce kurulacak