Ölü bulunan Amerikalı gazetecinin karısı: Uyandırmak istedim uyanmadı - Son Dakika

Ölü bulunan Amerikalı gazetecinin karısı: Uyandırmak istedim uyanmadı

İSTANBUL'da otel önünde aracında ölü bulunan Amerikalı gazeteci Andre Vltchek'in eşi Rossie İndira Vltchek ifade verdi.

Ölü bulunan Amerikalı gazetecinin karısı: Uyandırmak istedim uyanmadı, System.String[]

İSTANBUL'da otel önünde aracında ölü bulunan Amerikalı gazeteci Andre Vltchek'in eşi Rossie İndira Vltchek ifade verdi. Vltchek'in, " İstanbul'a yaklaştığımızda uyudu. Otelin önüne geldiğimizde de kaldırmak istedim. Ancak uyanmadı" dediği öğrenildi.

Rusya doğumlu Amerikalı gazeteci Andre Vltchek (57), Beyoğlu Kemankeş Sokak'ta kalacakları otelin önüne Samsun'dan geldikleri aracın içinde ölü olarak bulundu. Polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçen olayla ilgili Amerikalı gazetecinin eşi Rossie İndira Vltchek ifade vermek üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta polis merkezine götürüldü. Rossie İndira Vitchek verdiği ifadede, "Ayın 5'inde Sırbistan'a gittik. 12'sinde Samsun'a geçtik. Samsun'un havasının iyi olduğunu söylediler. Sonra kiraladığımız araç ve 2 şoförle birlikte İstanbul'a doğru yola çıktık. Kendisinin ayağında felç vardı. Ayrıca şeker hastalığı da mevcuttu. İki hap kullanıyordu. İstanbul'a yaklaştığımızda uyudu. Sabah da otelin önüne geldiğimizde kaldırmak istedim. Uyanmadı. Aracın şoförleri ambulansı aradı" dediği öğrenildi. Rossie İndira Vltchek ifade verdikten sonra emniyetten ayrıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:48 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ölü bulunan Amerikalı gazetecinin karısı: Uyandırmak istedim uyanmadı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Evinde fenalaşan güvenlik amiri hayatını kaybetti, yakınları birbirine sarılıp ağladı Türkiye'ye rakip 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı 20 bin kişinin verileri incelendi, grip ve korona aynı anda ölüm riskini ikiye katlıyor WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı
Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı         
23:33
Son Dakika: Erdoğan'dan Macron'un yüzüne karşı net Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye haklarını kimseye yedirmeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Macron'un yüzüne karşı net Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye haklarını kimseye yedirmeyecek         
21:44
Galatasaray, Inter'li Joao Mario'yu transfer etmek istiyor Galatasaray, Inter'li Joao Mario'yu transfer etmek istiyor         
21:04
İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri sonrası BM salonunu terk etmek zorunda kaldı İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri sonrası BM salonunu terk etmek zorunda kaldı         
20:55
Fenerbahçe, Garry Rodrigues için Olimpiakos ile anlaştı Fenerbahçe, Garry Rodrigues için Olimpiakos ile anlaştı         
20:37
Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı         
20:07
Spor yorumcusu Evren Turhan, Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı         
19:55
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor         
18:11
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı         
11:38
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu         
10:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 23:54:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ölü bulunan Amerikalı gazetecinin karısı: Uyandırmak istedim uyanmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei