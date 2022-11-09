Doğurduğu bebeği yol kenarında ölüme terk etti! İşte şaşkına çeviren savunması: Kimden olduğunu bilmediğim için eşimden sakladım

6 Kasım günü saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda vatandaşlar, tren yolunun kenarına atılmış poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi gördü.

EKİPLERİ CANSIZ BEDENİNİ MORGA KALDIRDI

İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kız olduğu belirlenen bebek, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vücudunda herhangi bir dış müdahale olmayan bebeği bırakanı belirlemek için çalışma başlattı.

BEZE SARIP, BEBEK ARABASIYLA GÖTÜRMÜŞ

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin, bebeğin annesi H.M. olduğunu belirledi. H.M.'nin, evde doğum yaptığı, sonrasında da 4 yaşındaki kızını bindirdiği bebek arabasına, yeni doğurduğu bebeği de beze sararak poşete koyduğu belirlendi. Kadının daha sonra bölgeye geldiği ve içinde bebek cesedi olan poşeti yol kenarına bıraktığı tespit edildi. Polis, aynı mahalledeki evine yapılan baskında H.M.'yi gözaltına aldı.

"BEBEĞİN KİMDEN OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Emniyete götürülen H.M.'nin, ifadesinde, "Hamile kaldıktan sonra bebeğin kimden olduğunu bilmediğim için gebeliğimi eşimden sakladım. Bu süre zarfında eşim anlamasın diye geniş ve bol elbiseler giydim. Olay günü evde temizlik yaparken birden sancı hissettim ve bebeğin doğmuş olduğunu gördüm. Nefes almadığını ve ölü olduğunu fark edince beze sarıp poşete koydum sonra da götürüp bıraktım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.