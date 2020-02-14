Ölü bulunan çobanın son anları kamerada - Son Dakika
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Ölü bulunan çobanın son anları kamerada

6 saat önce

Ölü bulunan çobanın son anları kameradaDENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, dün sürüsü eve dönmesine rağmen kendisinden haber alınamayan 47 yaşındaki Sabri Duru, dağlık alanda ölü bulundu.

Ölü bulunan çobanın son anları kamerada

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, dün sürüsü eve dönmesine rağmen kendisinden haber alınamayan 47 yaşındaki Sabri Duru, dağlık alanda ölü bulundu. Sürüyle dağlık alana giderken bir evin güvenik kamerası tarafından görüntülenen Duru'nun geçen 11 Şubat'ta 2 koyunun silah zoruyla gasp edildiği ortaya çıktı.

Kalınkoz Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Sabri Duru, dün Dikmen Mevkisi Kızılin Dağı'na sürüsünü otlatmaya götürdü. Akşam saatlerinde sürü mahalleye dönerken, Duru gelmedi. Aramaya çıkan ailesi Duru'nun cansız bedenini su deposu mevkisinde buldu. Ağız ve burnunda kan lekeleri olan Duru'nun cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Yapılan ön otopsi sonucunda Duru'nun vücudunda herhangi bir delici ya da kesici alet izine rastlanmadı. Kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için Duru'dan alınan örnekler Antalya Adli Tıp Başkanlığı'na gönderildi. ÖLMEDEN ÖNCE GASP EDİLMİŞ Sürüyle dağlık alana giderken bir evin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen Duru'nun geçen 11 Şubat'ta 2 koyunun silah zoruyla gasp edildiği ortaya çıktı. Duru'nun jandarma karakoluna gidip, gasp edildiğini söylemesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, ertesi gün adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Kalınkoz Mahalle Muhtarı Aytekin Eren, çoban Sabri Duru'nun ölümüne üzüldüklerini belirtip, "Sabri, dün eve gelmeyince yakınları jandarmaya haber vermiş. Dağda ölüsü bulundu. Geçen hafta koyunlarını silah zoruyla çalmışlar. Yazık olmuş" dedi.

Ölü bulunan çobanın son anları kamerada

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:37 Kaynak: DHA
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