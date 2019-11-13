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Ölü bulunan eski ingiliz istihbarat subayı mesurier'in cenazesi adli tıp kurumu'ndan alındı.
6 saat önce
ÖLÜ BULUNAN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYI MESURİER'İN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI (2) (Ek görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:59 Kaynak: DHA
ÖLÜ BULUNAN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYI MESURİER'İN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI (2) (Ek görüntü)
HDP önündeki eylemde 72'nci gün (2) HDP önündeki eylemde 72'nci gün (2) 9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı Sevgilisi Şengül Vatansever'i benzinle yakarak öldüren Ümit Varol'a müebbet verildi