Son Dakika Haberleri: Ölü bulunan eski ingiliz istihbarat subayı mesurier'in cenazesi adli tıp kurumu'ndan alındı.
Son Dakika Güncel Ölü bulunan eski ingiliz istihbarat subayı mesurier'in cenazesi adli tıp kurumu'ndan alındı. - Son Dakika

Ölü bulunan eski ingiliz istihbarat subayı mesurier'in cenazesi adli tıp kurumu'ndan alındı.

6 saat önce

ÖLÜ BULUNAN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYI MESURİER'İN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI (2) (Ek görüntü)

ÖLÜ BULUNAN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYI MESURİER'İN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI (2) (Ek görüntü)

Ölü bulunan eski ingiliz istihbarat subayı mesurier'in cenazesi adli tıp kurumu'ndan alındı.

Adli Tıp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:59 Kaynak: DHA
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