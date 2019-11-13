Son Dakika Haberleri: ÖLÜ BULUNAN ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ EŞİ CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİNDE
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ÖLÜ BULUNAN ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ EŞİ CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİNDE

6 saat önce

KARAKÖY'deki ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi davet üzerine cinayet büro amirliğine geldi.

ÖLÜ BULUNAN ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ EŞİ CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİNDE, System.String[]

KARAKÖY'deki ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi davet üzerine cinayet büro amirliğine geldi. Daha önce ifadesi alınan ve eşinin intihar etmiş olabileceğini söyleyen Emma Hedvig Christina Winber'in sohbet şeklinde tekrar bilgisine başvurulduğu gerekli görülmesi halinde ek ifade alınacağı öğrenildi.

Gayretepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne saat 13.30 sıralarında bir kadın arkadaşı ile birlikte gelen Emma Hedvig Chirstina Winber bina girişinde kaydını yaptırdıktan sonra 3. katta bulunan cinayet büro amirliğine çıktı. Daha önce polis tarafından olayla ilgili ifadesi alınan genç kadın, eşinin antideprasan ilaçlar kullandığını, intihar etmiş olabileceğini belirtmişti. İsveç uyruklu Emma Hedvig Chirstina Winber'in savcılığın talimatı sonucu bir kez daha emniyete çağrıldığı öğrenildi. Emma Hedvig Chirstina Winber'in sohbet şeklinde yapılan mülakatta olayın bir kez daha üzerinden geçildiği karanlıkta kalan noktaların aydınlatılmaya çalışıldığı öğrenildi. Bu mülakatın tamamlanmasının ardından gerekli görülmesi halinde Emma Hedvig Chirstina Winber'in ek ifadesinin alınacağı kaydedildi.


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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:30 Kaynak: DHA
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