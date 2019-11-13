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ÖLÜ BULUNAN ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ EŞİ CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİNDE AYRILDI (2)
7 saat önce
KARAKÖY'deki ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber ifadesinin ardından cinayet büro amirliğinden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:44 Kaynak: DHA
KARAKÖY'deki ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber ifadesinin ardından cinayet büro amirliğinden ayrıldı.
Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne saat 13.30 sıralarında bir kadın arkadaşyla gelen Emma Hedvig Chirstina Winber yaklaşık 3 saat burada kaldı. Tekrar ifade verdiği öğrenilen Emma Hedvig Chirstina Winber açıklama yapmadan şubeden ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Winber'in ayrılması
-Araca binişi
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