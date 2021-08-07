Üye Girişi
Ölü bulunan Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş - Son Dakika

Ölü bulunan Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş

07.08.2021 08:50

Ankara'da yaşayan Esra Hankulu, geçtiğimiz günlerde odasında ölü bulunmuş, olayla ilgili Aleyna Çakır'ın ölümünde de baş şüpheli olan ve Hankulu'nun sevgilisi olan Ümitcan Uygun gözaltına alınmıştı. Uygun, dün kasten öldürme suçundan nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. Hankulu'nun ise 1 yaşında babasını kaybettiği, çok acılar çektiği ve baba özlemiyle büyüdüğü öğrenildi. Genç kadının aynı zamanda babasının öldüğü yaşta hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mamak ilçesinde yaşanan olayda Esra Hankulu evinde ölü bulunmuş ve geceyi Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli bulunan ve Türkiye'nin gündemini oldukça meşgul eden Ümitcan Uygun'la beraber geçirdiği tespit edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uygun, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince, Uygun hakkında 'kasten öldürme' suçundan tutuklama kararı çıktı.

Odasında ölü bulunan Esra Hankulu'nun acı dolu hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş
Esra Hankulu

BABA HASRETİYLE BÜYÜMÜŞ

Hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ise babasını 1 yaşında kaybettiği ortaya çıktı. Ankara Gölbaşı Belediyesi'nde çalışan baba Ahmet Hankulu'nun (25) Şubat 1997'de Moğan Gölü'ne düştüğü, cansız bedenine 3 ay sonra ulaşılabildiği öğrenildi. Babasıyla aynı yaşta hayatını kaybeden Esra, baba hasretiyle büyüdü.

Odasında ölü bulunan Esra Hankulu'nun acı dolu hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş

"ÖLÜRSEM BENİ BABAMIN YANINA GÖMÜN"

Sabah'ın haberine göre Esra'nın amcası ve yengesi yürek yakan detaylar anlattı. Amca Kazım Hankulu, "Kardeşim öldüğünde 25 yaşındaydı. Esra 1 yaşında çocuktu. O dönem çok acılar çektik. İçimiz yandı. Şimdi de yeğenimi kaybettim. Aynı acıyı tekrar yaşadık. Ölürsem babamın yanına gömün derdi. Sürekli bir baba hasreti yaşadı. Olayın takipçisi olacağım. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

Odasında ölü bulunan Esra Hankulu'nun acı dolu hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş

"ANNESİNDEN AYRI YAŞIYORMUŞ"

Hankulu'nun yengesi ise "Tertemiz bir kızdı. Çok akıllıydı. Baba özlemi ile yanar tutuşurdu. Ne olduysa 2-3 yıl içinde çevresi ve tanıştığı kişiler yüzünden oldu. Annesinden ayrı yaşıyordu" sözlerine yer verdi.

Ölü bulunan Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş

Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır, Esra Hankulu, Sulh, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ölü bulunan Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korkunç kaza! Motosikletten yola savrulan baba-kız yaşamını yitirdi 08:52 Korkunç kaza! Motosikletten yola savrulan baba-kız yaşamını yitirdi İcradan alınan arsa ölüm getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara 01:38 İcradan alınan arsa ölüm getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara Barcelona'da büyük çöküş! Messi'nin gidişine sinirlenen Agüero, takımdan ayrılmak istiyor 00:17 Barcelona'da büyük çöküş! Messi'nin gidişine sinirlenen Agüero, takımdan ayrılmak istiyor
Sevgilisinin babası ellerini ayaklarını bağlayıp minibüste cinsel istismarda bulundu! Mahkemenin tahliye kararı engelli genç kızı isyan ettirdi 23:27 Sevgilisinin babası ellerini ayaklarını bağlayıp minibüste cinsel istismarda bulundu! Mahkemenin tahliye kararı engelli genç kızı isyan ettirdi Son Dakika: Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı 22:44 Son Dakika: Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar 22:05 PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar
Ünlü model Khloe Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim 18:12 Ünlü model Khloe Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş 17:21 Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş

Son Dakika Haberleri
09:23 Fatoş Yelliler'den aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı
08:53 Tanju Özcan'dan kayyum iddialarına cevap: Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım
08:51 Korkunç kaza! Motosikletten yola savrulan baba-kız yaşamını yitirdi
08:50 Ölü bulunan Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş
08:47 Tokyo Olimpiyatları'nda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı
17:53 Yunanistan üzerinden gelen kül bulutu 4 ilimizi kapladı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı
17:51 Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı
17:50 Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Kulüp, "Hoş Geldin" mesajı paylaştı
17:35 MasterChef yarışmacısı Fikret Tuğ: Fatih Terim'i örnek alıyorum, şampiyonluktan başka ihtimal yok
17:23 Altının kilogramı 496 bin liraya düştü
Fatoş Yelliler'den aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı Fatoş Yelliler'den aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı         
09:24
Tokyo Olimpiyatları'nda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı Tokyo Olimpiyatları'nda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı         
08:47
47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı, 5 ilde 13 noktada söndürme çalışmaları sürüyor 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı, 5 ilde 13 noktada söndürme çalışmaları sürüyor         
00:28
Beşiktaş hazırlık maçında Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı Beşiktaş hazırlık maçında Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı         
23:31
Kılıçdaroğlu'ndan adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen belediye başkanlarına mesaj: İkinci dönem de devam etmeliler Kılıçdaroğlu'ndan adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen belediye başkanlarına mesaj: İkinci dönem de devam etmeliler         
23:22
Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek         
22:26
Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek         
20:40
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı         
17:52
Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş         
17:19
Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu         
16:56
Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı         
16:50
Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize         
16:46
O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu         
16:17
Akşener'den Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor         
14:20
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Türkiye seferber olup onları aramıştı! Denizli'nin kayıp kızları sonunda bulundu Türkiye seferber olup onları aramıştı! Denizli'nin kayıp kızları sonunda bulundu         
13:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2021 09:30:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ölü bulunan Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement