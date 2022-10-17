Atakum sahilinde cansız bedeni bulunan İlklima, kendini vurmuş - Son Dakika
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Atakum sahilinde cansız bedeni bulunan İlklima, kendini vurmuş

17.10.2022 16:47

Samsun'un Atakum ilçesinde sahilde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü'nün, tabancıyla başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi. İlçede dövmecide çalışan Akbörü'nün, olaydan önce bir süredir insanlarla olan iletişimini azalttığı ve moralinin bozuk olduğu ortaya çıktı.

Önceki gün sabah saatlerinde Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin başından tabanca ile vurularak öldüğünü belirledi. Cesedin İlklima Naz Akbörü'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, yanında bir de tabanca buldu. Akbörü'nün cenazesi, otopsi sonrası memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

ARDINDA MEKTUP BIRAKMIŞ

Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, İlklima Naz Akbörü'ye ait bir mektup buldu. Mektupta adı geçen D.S. (27) ve A.S. (20) isimli 2 şüpheli, gözaltına alındı. Akbörü'nün, mektubunda bu kişilerin ölümünden sorumlu olduğunu yazdığı öğrenildi. 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahilde ölü bulunan İlklima, kendini vurmuş

SAĞ ELİYLE ATEŞ ETMİŞ

Akbörü'nün olay günü yapılan ön otopsisinde tabancayla başına sağ eliyle ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. İlçede bir dövmecide çalıştığı öğrenilen Akbörü'nün gündelik hayatta sağ elini kullandığı ve olay sırasında tabancayı da sağ eliyle tuttuğu tespit edildi. Akbörü'nün olaydan önce bir süredir insanlarla olan iletişimini azalttığı ve moralinin bozuk olduğu da öğrenildi.

Sahilde ölü bulunan İlklima, kendini vurmuş
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Kaynak: DHA

Körfez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atakum sahilinde cansız bedeni bulunan İlklima, kendini vurmuş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atakum sahilinde cansız bedeni bulunan İlklima, kendini vurmuş - Son Dakika
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