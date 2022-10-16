Plajda cansız bedeni bulunan kızın mektubu açıldı! Kağıtta adı geçen 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Plajda cansız bedeni bulunan kızın mektubu açıldı! Kağıtta adı geçen 2 kişi gözaltına alındı

16.10.2022 15:17

Samsun'un Atakum ilçesinde tabanca ile vurularak hayatını kaybettiği belirlenen İlklima Naz Akbörü'nün cansız bedeni plajda bulundu. Genç kızın yanı başında bir de mektup bulunurken kağıtta adı geçen D.S. ile A.S. isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da Atakum plajında hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin başından tabanca ile vurularak öldüğünü belirledi.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Cesedin İlklima Naz Akbörü'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, yanında bir de tabanca buldu. Akbörü'nün cenazesi, otopsi sonrası memleketi Tokat'ın Almus ilçesine gönderildi.

"BU KEZ KİMSE TUTAMAYACAK"

Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, İlklima Naz Akbörü'ye ait bir mektup buldu. Mektupta adı geçen D.S ve A.S. isimli 2 şüpheli, gözaltına alındı. Akbörü, mektubunda bu kişilerin ölümünden sorumlu olduğunu yazdığı öğrenildi. Bu arada İlklima Naz Akbörü'nün sosyal medya hesabından, "Bu kez kimse tutamayacak, kimse tutmadı da zaten", "Öldürdün çiçeğini" ve "Beni kendimden kurtar" paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.

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Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Körfez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Plajda cansız bedeni bulunan kızın mektubu açıldı! Kağıtta adı geçen 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Plajda cansız bedeni bulunan kızın mektubu açıldı! Kağıtta adı geçen 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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