Ölü bulunan işadamı Fethi Gürsoy toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ölü bulunan işadamı Fethi Gürsoy toprağa verildi - Son Dakika

Ölü bulunan işadamı Fethi Gürsoy toprağa verildi

6 saat önce

Düzce'de 5 gün önce kaybolan ve cansız bedeni Kuzey Çevre Yolu kenarında fındıklıkta bulunan 70 yaşındaki Fethi Gürsoy toprağa verildi.

Ölü bulunan işadamı Fethi Gürsoy toprağa verildi, System.String[]

Düzce'de 5 gün önce kaybolan ve cansız bedeni Kuzey Çevre Yolu kenarında fındıklıkta bulunan 70 yaşındaki Fethi Gürsoy toprağa verildi.


Düzce'de 6 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan işadamı Fethi Gürsoy, Kuzey çevre yolu kenarında Tokuşlar Mahallesi'nde fındık bahçesinde Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ölü olarak bulundu. Polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırılan Gürsoy'un cezenesi yakınlarına teslim edildi. Hayatını kaybeden Gürsoy için Cedidiye Camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, iş, siyaset ve spor camiasından sevenleri ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Gürsoy'un cenazesi şehir mezarlığına defnedildi. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriyeli hamile kadın ve oğlunun ölümünde hırsızlık şüphesi!
Hatay'da pompalı dehşet: Annesini ve eşini öldürüp, intihar etti Ağrı'da, bir kadın eşini satırla öldürdü Karantina altına alınan Vuhan'da vatandaşlar TikTok ile iletişim kuruyor

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 00:40:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ölü bulunan işadamı Fethi Gürsoy toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]