Son Dakika Haberleri: Ölü bulunan kardeşlerin cenazelerini almak isteyen arkadaşlarına üvey kardeşlerden onay
Son Dakika Güncel Ölü bulunan kardeşlerin cenazelerini almak isteyen arkadaşlarına üvey kardeşlerden onay

Ölü bulunan kardeşlerin cenazelerini almak isteyen arkadaşlarına üvey kardeşlerden onay

6 saat önce

FATİH'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda bekliyor.

Ölü bulunan kardeşlerin cenazelerini almak isteyen arkadaşlarına üvey kardeşlerden onay, System.String[]
FATİH'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda bekliyor. Mersin'de bulunan üvey kardeşler ise, cenazelerin aile dostu Serpil Alkan tarafından alınmasını onayladı.

Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki dairede ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazeleri halen teslim alınmayı bekliyor. Ailenin yakın arkadaşı Serpil Alkan da avukatıyla beraber Adli Tıp Kurumu'nda cenazeleri teslim almak için uğraş veriyor. Bugün de Avukat Aydın Egemen ile beraber Adli Tıp Kurumu'na gelen Serpil Alkan, 4 kardeşin Mersin'de bulunan üvey kardeşlerinden biriyle telefonda görüştü. Cenazelerin alınması için yapılan görüşmenin detaylarını anlatan Serpil Alkan, üvey kardeşlerin cenazelerin alınması için kendisine onay verdiğini söyledi. Mersin'den üvey kardeşler tarafından yazılmış dilekçe beklediklerini ifade eden Alkan şöyle konuştu:

"Şimdi kardeşlerinden bu savcılıkta bulunan kağıdı bekliyoruz. Telefonla da görüştüm. En azından ulaşabildik yoksa bunların cenazeleri ortada kalacaktı ve kimsesizler mezarlığına gidecekti. Hem seviniyorum hem üzülüyorum. Nebile hanım onay verdi. 'Zaten bizde kimse istemiyor, bebeğim var, yatalak amcam var' dedi. 'Biz alamayacağız. Televizyonlarda gördüm, ben de iki gündür uyuyamıyorum, üzülüyorum. Ben de görmek isterdim ama onlar bizimle görüşmek istemediler' dedi. Benden kardeşlerinin resimlerini istedi.  Şimdi Mersin'den kağıt bekliyoruz."


- İstanbul
Adli Tıp Kurumu, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:39 Kaynak: DHA
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