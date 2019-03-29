Ölü Bulunan Kayıp Kız Çocuğunun Okulu ve Ailesi

Kırklareli'nde metruk binada ölü bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin'in amcası Sezgin Esin, "Zeynep, dün akşam saatlerinde mahallerinde düzenlenecek konser programına katılmak üzere evden teyzesinin kızıyla çıktı.

Kırklareli'nde metruk binada ölü bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin'in amcası Sezgin Esin, "Zeynep, dün akşam saatlerinde mahallerinde düzenlenecek konser programına katılmak üzere evden teyzesinin kızıyla çıktı." dedi.



Zeynep Esin'in Yayla Mahallesi'ndeki evinin önünde yakınları, "Zeynep melek, idam istiyoruz" yazılı pankart açarak, çeşitli sloganlar attı.



Amca Sezgin Esin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeynep'in çok sevimli ve temiz kalpli bir kız olduğunu ifade etti.



Zanlının yakınlarından biri olmasının, acılarını daha da artırdığını belirten Esin, "Biz çok üzgünüz, Allah kimseyi evlatlarıyla sınamasın." dedi.



Amca Esin, Zeynep'in dün akşam saatlerinde mahallerinde düzenlenecek konser programına katılmak üzere evden teyzesinin kızıyla çıktığını bildirdi.



Esin, "Daha sonra bu şahıs, kızı bakkaldan 'şeker, çikolata alacağım' diyerek kandırmış. Böyle bir sonuçla karşılaştık. Bu bizim akrabamız olduğu için böyle bir şey aklımıza gelmedi ki. Zeynep'in hayalleri vardı. O henüz 11 yaşındaki bir kızdı, ben doktor, aşçı olacağım diyordu en son ise hemşire olacağım diyordu." ifadelerini kullandı.



Anneannesinin yakın zamanda eline kına yaktığı Zeynep'in kınalı melek olduğunu ifade eden amca Esin, katilin en ağır cezayı almasını istediklerini kaydetti.



Acılı anne Elif ve baba Sezer Esin ise hastanede gözlem altında tutuluyor.



Tevfik Fikret Yatılı Bölge Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Zeynep Esin'in okulunda da yas hakim.



Olay



Zeynep Esin'in dün eve gelmemesi üzerine ailesi, polise kayıp başvurusunda bulunmuştu. Başvurunun ardından yapılan arama çalışmalarında çocuğun cesedi evlerine yaklaşık 2 kilometre uzaktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada bulunmuş, Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

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