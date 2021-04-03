Ölü bulunan Kuyucak Kaymakamının cenazesi adli tıptan alındı - Son Dakika

Ölü bulunan Kuyucak Kaymakamının cenazesi adli tıptan alındı

03.04.2021 11:06

Ölü bulunan Kuyucak Kaymakamının cenazesi adli tıptan alındı Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilinin içerisinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Ölü bulunan Kuyucak Kaymakamının cenazesi adli tıptan alındı

İZMİR - Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilinin içerisinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Kaymakam Kurt'un cenazesinin, memleketi Trabzon'un Çaykara ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Olay dün 21.45 sıralarında Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 17 Eylül 2018 tarihinden bu yana Kaymakamlık görevini yürüten Yılmaz Kurt'tan uzun süre haber alamayan yakınları polise ihbarda bulundu. Aydın emniyetinin teyakkuza geçtiği öğrenilirken, Kaymakam Kurt'un cep telefonu sinyalinden yerini bulan ekipler olay bölgesinde yaptığı araştırmada Kaymakamın cansız bedeni ile karşılaştı.

"Mesaj atıp helallik istedi"

Edinilen bilgiye göre; 2018 yılından bu yana Kuyucak Kaymakamı olarak görev yapan Yılmaz Kurt, akşam saatlerinde kendisine ait 61 FL 525 özel aracıyla Didim'e gittiği öğrenildi. Yılmaz Kurt, 19.00 sıralarında koruması ve şoförüne "Hakkınızı helal edin" şeklinde mesaj attı.

Yapılan teknik takip sonucu Kaymakam Kurt'un aracı PTS kayıtlarına göre Didim'e gittiği tespit edildi. Araç ormanlık bir alana yakın yerde Jandarma ekiplerince bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları aramada Kurt'un cansız bedenini plajda buldu. Kurt'un beylik silahıyla kafasına sıkarak intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Savcılık incelemesinin ardından Kurt'un cansız bedeni cenaze arabasıyla Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kendisine ait araç ise çekici yardımıyla Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Kurt'un intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği kesin olarak bilinmezken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

"Aydın Valiliği resmi açıklama yaptı"

Aydın Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise " Kuyucak kaymakamımız Yılmaz Kurt Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde 02.04 2021 günü saat 21.45 sıralarında ölü olarak bulunmuştur. Kaymakamımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Cenazesi memleketi Trabzon Çaykara'da defnedilecek

Öte yandan Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Didim Devlet Hastanesi morgundan İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaymakam Kurt'un cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alındı. Yılmaz Kurt'un cenazesinin, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan uçakla Trabzon'un Çaykara ilçesine gönderildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

Yılmaz Kurt kimdir?

Yılmaz Kurt, 1976 yılında Trabzon-Çaykara'da doğdu. 2001 yılında Kırklareli Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti. Bu dönemde; Tokat/ Almus, Niksar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere'de bir yıl yabancı dil eğitimi aldı. 2005 tarihinde Ordu/ Çatalpınar kaymakamı olarak atanan Kurt, müteakiben Erzincan/ Kemaliye, Rize/ Hemşin Kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı, Erzurum/ Tortum Kaymakamlığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Giresun/ Eynesil Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 17 Eylül 2018 tarihinde Aydın/Kuyucak Kaymakamlığına atanarak göreve başlamıştı.

Ölü bulunan Kuyucak Kaymakamının cenazesi adli tıptan alındı
Ölü bulunan Kuyucak Kaymakamının cenazesi adli tıptan alındı
Ölü bulunan Kuyucak Kaymakamının cenazesi adli tıptan alındı
Ölü bulunan Kuyucak Kaymakamının cenazesi adli tıptan alındı

Yılmaz Kurt, Hisarcık, Kuyucak, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ölü bulunan Kuyucak Kaymakamının cenazesi adli tıptan alındı - Son Dakika


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