Son Dakika Haberleri: Ölü Bulunan Liseli Sultan'ın, Annesi ve Ağabeyleri Serbest

Ölü Bulunan Liseli Sultan'ın, Annesi ve Ağabeyleri Serbest

1 saat önce

KARS'ta, evlerinin bitişiğindeki garajda silahla vurularak ölmüş halde bulunan lise öğrencisi Sultan U'nun (16), gözaltına alınan annesi ve 2 ağabeyi serbest bırakıldı.

Ölü Bulunan Liseli Sultan'ın, Annesi ve Ağabeyleri Serbest, System.String[]
KARS'ta, evlerinin bitişiğindeki garajda silahla vurularak ölmüş halde bulunan lise öğrencisi Sultan U'nun (16), gözaltına alınan annesi ve 2 ağabeyi serbest bırakıldı.

Olay, 15 Ocak günü saat 18.00 sıralarında Selim ilçesine bağlı Mollamustafa köyünde meydana geldi. Osman Bakırcı Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Sultan U., evlerinin bitişiğindeki garajda göğsünden vurularak ölmüş halde bulundu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine giden Sarıkamış Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, garajda ruhsatsız tabanca buldu. Genç kızın cenazesi önce Selim Devlet Hastanesi morguna ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsisi tamamlanan Sultan U.'nun cenazesi dün köy mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sultan U.'nun annesi A.U., ağabeyleri C.U. ve M.U. ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - Kars

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:18 Kaynak: DHA

Selim, Kars, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ormanlık Alanda Ölüsü Bulunan Kuyumcunun, Ellerinin Bağlanıp Diri Diri Yakıldığı Ortaya Çıktı E-Ticaret Devi Amazon'un Dağıtım Merkezindeki Çöp Kutusunda Ölü Bebek Bulundu

Kanyonda Ölü Bulunan Genç "Atlamak İçin Burayı Seçtim" Dediği Videoyu Ailesine Göndermiş Gözü Dönen Genç, Annesine Cinsel Saldırıyla Suçladığı Ambulans Şoförünü Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 17:00:40. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ölü Bulunan Liseli Sultan'ın, Annesi ve Ağabeyleri Serbest
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]