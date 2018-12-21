Son Dakika Haberleri: Ölü Bulunan Şahin, Daha Önce Tedavi Görmüş

Ölü Bulunan Şahin, Daha Önce Tedavi Görmüş

10 saat önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde, veteriner Mehmet Ali Sakallı, yolda şahin ölüsü buldu.

Ölü Bulunan Şahin, Daha Önce Tedavi Görmüş, System.String[]
AYDIN'ın Söke ilçesinde, veteriner Mehmet Ali Sakallı, yolda şahin ölüsü buldu. Şahinin bacağındaki halkadan, Haziran ayında Nazilli'de kanadından yaralı olarak bulunduğu ve Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ndeki tedavisinin ardından doğaya salındığı belirlendi.

Söke'de veterinerlik yapan Mehmet Ali Sakallı, dün otomobille Söke- Özbaşı Mahallesi eski karayolu üzerinde giderken yoldaki ölü şahini farketti. Sakallı, durup, yanına gittiği şahinin bacağında bir halka takılı olduğu gördü. Aracın çarpması sonucu öldüğü ileri sürülen şahini alan Sakallı, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavak'a teslim etti. Kavak, şahinin bacağındaki halkada yazan bilgileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi'ne gönderdi. Burada yapılan tespitlerden, şahinin geçen Haziran ayı içinde Nazilli'de kanadından yaralı olarak bulunduğu ve Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedavisinin yapıldığı belirlendi. Ayrıca şahinin üniversitenin Kanatger Bölümü'nde iyileşme süreci tamamlandıktan sonra, Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü'nden Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hasan Paşalı ve Ebru Tong tarafından halkalanıp, doğaya salındığı ortaya çıktı.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Doğada yaralanmış kuşları görenlerin bilgi vermesi, hem kurtulmalarını hem de kayıt altına alınmalarını sağlayacaktır. Yırtıcı kuşların günümüzde yaşam alanları olan doğal ekosistemler oldukça azalmakta, tarımda kullanılan ilaçlar nedeniyle birçoğu yaşamını yitirmektedir. Bazen de güvercinleri ve kümes hayvanlarını avladıkları gerekçesiyle bilinçsiz kişiler tarafından vurulduğu görülmektedir. Şahin gibi yırtıcılar aslında çiftçilerin düşmanı olan fare gibi zararlı hayvanları avlayarak, çoğalmalarını önlerler. Doğal dengenin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için yırtıcı kuşlar çok önemli olup, mutlaka korunmalıdır" dedi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:16 Kaynak: DHA

Söke, Aydın, Güncel
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