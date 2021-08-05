Üye Girişi
Son dakika haberi... Ölü bulunan üniversiteli Elif son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Ölü bulunan üniversiteli Elif son yolculuğuna uğurlandı

05.08.2021 15:48

Son dakika haberler... - Ölü bulunan üniversiteli Elif son yolculuğuna uğurlandı Kırıkkale Üniversitesi'nde öğrenim gören ve evinde gece bıçaklanmış halde ölü bulunan 23 yaşındaki Elif Sinan, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

- Ölü bulunan üniversiteli Elif son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK - Kırıkkale Üniversitesi'nde öğrenim gören ve evinde gece bıçaklanmış halde ölü bulunan 23 yaşındaki Elif Sinan, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı. Olay sonrası polis ekiplerinin genç kızın arkadaşı T.U.'nun ifadesine başvurduğu öğrenildi.

Kırıkkale'deki evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan 23 yaşındaki Elif Sinan'ın ölüm haberi ailesini yıktı. Kırıkkale Üniversitesi'nde hem öğrenim gören hem de bulunduğu şehirde çalıştığı öğrenilen Elif Sinan, iddialara gece saatlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasının ardından deliller toplandı. Genç kızın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Zonguldak'a getirildi. Polis ekipleri, olay sonrası genç kızın arkadaşı T.U.'nun ifadesine başvurdu.

Üniversiteli Elif Sinan'ın cenazesi öğlen namazını müteakiben İhsaniye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Son dakika haberi... Ölü bulunan üniversiteli Elif son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Ölü bulunan üniversiteli Elif son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Ölü bulunan üniversiteli Elif son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Ölü bulunan üniversiteli Elif son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Ölü bulunan üniversiteli Elif son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale Üniversitesi, Üniversite, Zonguldak, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Ölü bulunan üniversiteli Elif son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti 17:14 Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye çalışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmak için gelmiş 17:05 Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye çalışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmak için gelmiş 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı 17:01 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı
Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı 16:43 Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı Aliou Dieng, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı 16:24 Aliou Dieng, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santralle ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok 15:28 Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santralle ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok
Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi 15:00 Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi 12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada 14:29 12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada

Son Dakika Haberleri
17:13 Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti
17:10 Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı
17:03 Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giyip, marş paylaştı
17:01 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı
16:48 CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan
16:42 Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı
16:24 Aliou Dieng, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı
16:02 Ünlü isimlerden, ikinci kez kadın cinayeti iddiasıyla gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a ve adalet sistemine sert eleştiri
15:29 Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı
15:27 Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santralle ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok
Eski eş dehşeti tekrar yaşandı! 32 yaşındaki kadın konuşma talebini kabul etmediği eski eşi tarafından karnından vuruldu Eski eş dehşeti tekrar yaşandı! 32 yaşındaki kadın konuşma talebini kabul etmediği eski eşi tarafından karnından vuruldu         
17:18
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı         
17:11
Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giyip, marş paylaştı Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giyip, marş paylaştı         
17:03
CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan         
16:49
Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu         
16:26
Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı         
15:29
Hayvanlara su vermek için evinden ayrılan ve haber alınamayan Dilan, yolda yürürken bulundu Hayvanlara su vermek için evinden ayrılan ve haber alınamayan Dilan, yolda yürürken bulundu         
15:08
Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar verecek Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar verecek         
14:30
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar         
13:41
Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, yeni kötü haber Denizli'den geldi Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, yeni kötü haber Denizli'den geldi         
13:16
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor         
11:53
Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu         
11:22
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
Muğla ve Antalya'daki yangınlar nedeniyle tatilcilerin yeni rotası Doğu Karadeniz oldu Muğla ve Antalya'daki yangınlar nedeniyle tatilcilerin yeni rotası Doğu Karadeniz oldu         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 17:23:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Ölü bulunan üniversiteli Elif son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement