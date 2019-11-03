Ölü bulunan yönetmen toprağa verildi

Kayıp olarak 30 Ekim'den beri aranan Türkel, dün Burdur-Antalya kara yolunun 2. kilometresindeki ormanlık alanda ölü bulunmuştu.

Cenaze törenine, Türkel'in babası Hasan Türkel, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu ile sanatçı Sümer Ezgü ve vatandaşlar katıldı.

Burada kılınan namazın ardından Türkel'in cenazesi, Sultandere Mezarlığı'nda defnedildi.

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