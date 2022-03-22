Ölü caretta caretayı görenler şoke oldu - Son Dakika
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Ölü caretta caretayı görenler şoke oldu

22.03.2022 10:58
Ölü caretta caretayı görenler şoke oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşlar canlı sanarak izledikleri caretta carettanın ölü olduğunu görünce şoke oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşlar canlı sanarak izledikleri caretta carettanın ölü olduğunu görünce şoke oldu.

Torba sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar denizde caretta caretta gördü. Hareketsiz bir halde duran deniz kaplumbağasını izleyen vatandaşlar sahilde balık tutan vatandaşlardan yardım isteyerek kaplumbağanın yaralı olduğunu söyledi. Balıkçılar sahile yakın olan caretta carettayı balık kepçesiyle sahile kadar çekti. Meraklı bakışlar arasında kıyıya çekilen deniz kaplumbağasının ölü olduğunu gören vatandaşlar şok oldu. Nesli tükenmekte olan deniz canlısını bulunduğu yerden alınması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) haber verdi.

Denizde carretta carettayı gören Sabri Yılmaz, kaplumbağanın canlı olduğunu sanarak izlemeye başladıklarını, daha sonra yaralı olabileceğini düşünerek kıyıya çektiklerini, ama kıyıda ölü olduğunu gördüklerini söyledi.

(Eren Ayhan - Hamdi Yörür/ İHA)

Ölü caretta caretayı görenler şoke oldu
Ölü caretta caretayı görenler şoke oldu
Ölü caretta caretayı görenler şoke oldu
Ölü caretta caretayı görenler şoke oldu
Ölü caretta caretayı görenler şoke oldu

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Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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