ÖLÜ CARETTA CARETTA SAHİLE VURDU - Son Dakika

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sahilinde vuran ve yaralı olduğu sanılan caretta caretta deniz kaplumbağasını kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Sudan çıkartılan kaplumbağanın ölü olduğu anlaşılınca büyük üzüntü yarattı.

İskenderun sahilinde yürüyüş yapan Havva Yiğit ile eşi Enis Yiğit, denizde caretta caretta deniz kaplumbağasını görünce Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayarak yardım istedi. Hareket etmediği için yaralı olduğu düşünülen kaplumbağa olay yerine gelen ekiplerin çabası sonucu sudan çıkartıldı. Ancak ölü olduğu anlaşılınca kurtarma operasyonun merakla izleyen vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı.

Karaya çıkarılan ölü caretta caretta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.