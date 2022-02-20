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Ölü doğum yapan annenin bebeği hastanede kayboldu! - Son Dakika

Ölü doğum yapan annenin bebeği hastanede kayboldu!

20.02.2022 10:03
Ölü doğum yapan annenin bebeği hastanede kayboldu!

İstanbul'da 6.5 aylık hamile kadın ölü doğum yaptı. Ancak bebeğin cansız bedeni aileye teslim edilmedi. Çiftin şikayetinin ardından hemşirenin, bebeğin cansız bedenini morga teslim etmediği belirtilirken, ebe hakkında dava açıldı.

Muhammed Ali Slim ve Jana Kouzi Slim çifti, geçen yıl İstanbul'a geldi. 6.5 aylık hamile olan genç kadın, 20 Temmuz günü rahatsızlandı. Jana, İstanbul'da bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Bebeğin normalden daha az geliştiği ve küçük olduğu belirlenirken, genç kadının yaşadığı doğum sancısı arttı. Doğuma alınan genç kadının bebeği iddiaya göre anne rahminde ölmüş ve bu nedenle ölü doğmuştu. Ertesi gün hastaneden taburcu edilen kadın, bebeğinin cansız bedenini almak istedi.

BEBEĞİN CANSIZ BEDENİ AİLEYE TESLİM EDİLMEDİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, morga yönlendirilen baba Muhammed, saatler süren bekleyişe rağmen çocuğunun cansız bedenini alamadı. Yapılan araştırmada, doğumhanedeki görevli ebe Büşra K.'nin, ölü doğan bebeği gerekli hazırlama işlemlerinin ardından morga teslim etmesi gerekirken bu işlemi yapmadan doğumhaneden ayrıldığı belirlendi.

HASTANE GÖREVLİLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Slim çifti, bebeklerinin cansız bedenine ulaşamayınca olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusuna bulundu. Çift, bebeklerinin cansız bedenini hastanede kaybeden görevlilerden şikâyetçi oldu. Savcılık olayla ilgili ebe Büşra K.'nin ifadesine başvurdu.

EBENİN 1 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Büşra K. ise, "Ölü doğumlardan sonra bebeklerin bu işlemleri için işçi kadrosunda patoloji biriminde görevli başka bir temizlik personeli bulunmaktadır'' diyerek kendisini savundu. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün inceleme izni sonrası ebe hakkında dava açıldı.

İddianamede, ölü bebeklerle ilgili kuralın gereklerini yapmakta ihmal göstermesi sonucu "görevi kötüye kullanmak" suçundan hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istenen ebe, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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