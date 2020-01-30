Ölü domuzu otomobiliyle sürükleyen sürücüye 264 lira para cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ölü domuzu otomobiliyle sürükleyen sürücüye 264 lira para cezası - Son Dakika

Ölü domuzu otomobiliyle sürükleyen sürücüye 264 lira para cezası

6 saat önce

KIRŞEHİR'de ölü domuzu otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen sürücü İ.Ç.'ye (51) 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 264 lira para cezası uygulandı.

Ölü domuzu otomobiliyle sürükleyen sürücüye 264 lira para cezası, System.String[]

KIRŞEHİR'de ölü domuzu otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen sürücü İ.Ç.'ye (51) 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 264 lira para cezası uygulandı.

3 gün önce, Kırşehir- Kırıkkale karayolunun 20'nci kilometresinde yola çıkan domuz, aracın çarpması sonucu telef oldu. Yoldan geçen başka bir sürücü, telef olan domuzu 06 HUY 22 plakalı otomobilin arkasına iple bağlayarak götürdü. Başka bir sürücü, aracın arkasında sürüklenen domuzu cep telefonuyla görüntüledi. Görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma inceleme başlattı. Domuzu otomobiliyle sürükleyen sürücünün İ.Ç. olduğu belirlendi. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen sürücüye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan işlem yapılarak 264 lira para cezası uygulandı.


Kırıkkale, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:48 Kaynak: DHA
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