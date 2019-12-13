Ölü ele geçirilen teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ölü ele geçirilen teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Ölü ele geçirilen teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

Ağrı'da Tutak'ta Mehmetçik'in teröristlerle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı.

Ağrı'da Tutak'ta Mehmetçik'in teröristlerle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı.

5 gün önce Ağrı'da örgüt evine düzenlenen operasyonda 4 terörist ölü ele geçirildi. Operasyon sonrası ölü ele geçirilen teröristler ile saklandıkları eve ait fotoğraf ve görüntüler ortaya çıktı. Önceki gün Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar tarafından askerler ve teröristlerin çatışma anları da paylaşılmıştı.

Konuyla ilgili sosyal medyada mesaj yayınlayan Ağar, "Gerçek bir çatışma. Raslantı teması. ve ölümüne mücadele. 4 teröristin etkisizleştirildiği Ağrı Tutak'ta 4 gün önce. İlk mermideki vurulma (uhh) sesine dikkat! O anı ancak yaşayanlar, o an ne hissedildiğini ancak onlar anlar. Canla ölümün oyunu" ifadelerini kullandı.

(Özge Bozo/İHA)

Ölü ele geçirilen teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:50 Kaynak: İHA
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