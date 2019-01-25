Ölü Hacimli' Barajlar Canlandı

'Ölü hacimli' barajlar canlandı Son 50 yılın en fazla yağışının düştüğü Adıyaman'da barajlar tamamen doldu Baraj ve gölet çevresindeki araziler suya gömüldüADIYAMAN - Son 50 yılın en fazla yağışının düştüğü Adıyaman'da baraj ve göletlerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

'Ölü hacimli' barajlar canlandı

Son 50 yılın en fazla yağışının düştüğü Adıyaman'da barajlar tamamen doldu

Baraj ve gölet çevresindeki araziler suya gömüldü



ADIYAMAN - Son 50 yılın en fazla yağışının düştüğü Adıyaman'da baraj ve göletlerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

2017 yılı Aralık ayında metrekareye 41.4 kilogram yağışın düştüğü Adıyaman'da 2018 yılının Aralık ayında bu rakam 369.1'e yükseldi. Yağış miktarı 9 kat arttı.

Uzmanlar, Adıyaman'a son 50 yılın en fazla yağışının düştüğünü kaydetti. Meteorolojik verilere göre, 18 Ocak 1943 tarihinde metrekareye 117.5 kilogram yağış düştü. 12 Aralık 2018 tarihinde ise Adıyaman'ın Sincik ilçesine 104 kilogram yağış düştü.

'Ölü hacimli' barajlar yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Adıyaman'da bulunan baraj ve göletler de yağışlar sonrası suya doydu. Çamgazi, Karahöyük, İncesu, Kınık ve Hasancık göletleri kış bitmeden tamamen doldu. Geçen yıl sulama mevsiminde doluluk oranı yüzde 33 olan barajlar, Ocak ayında yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

2 Ocak 2018 tarihinde Çamgazi Barajı'ndan çekilen görüntüler ile yeni çekilen görüntüler karşılaştırıldığında da aradaki fark görülüyor. Baraj seviyesini gösteren ölçüm işaretleri bunun en büyük göstergesi. Gecen yılın Ocak ayında kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 7'ye kadar inen ve 'ölü hacim' olarak değerlendirilen Çamgazi Barajı bu yıl tamamen doldu.

Bölgede Şubat ve Mart ayında da yağış bekleniyor.

Araziler sular altında kaldı

Baraj ve göletlerde suların yükselmesiyle, çevredeki araziler sular altında kaldı. Çamgazi Barajı etrafında bulunan ve yıllardır suyun ulaşamadığı bölgeler bu yıl sular altında kaldı. Su seviyesi Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 10 metre yakınına kadar yaklaştı.

Ortalamaların üzerinde seyreden yağışların pamuk, mısır gibi fazla su gerektiren ürünlerde ciddi bir rekolte artışı sağlaması bekleniyor. Çiftçiler aşırı yağışlardan dolayı çamur olan arazilerinde nohut ekim mevsimi olmasına rağmen nohut ekemediğini ifade ediyor.

Adıyaman'da 30 yıl boyunca havza ıslahı uygulama projesi hazırlayan Yüksek Orman Mühendisi Suat Tekin, son 40-50 yılın en fazla yağışının olduğu bir mevsimin yaşandığını belirterek, "Barajların doluluk oranı bu sene çok iyi ve bütün barajlarımız, göletlerimiz yüzde 100 seviyesine ulaştı. Çamgazi Barajında yüzde 95 doluluk var. İnşallah bu yıl hem yer altı su kaynakları açısından, hem meyve sebze, diğer tahıl üretimi açısından bol bir yıl geçireceğiz. Son 40-50 yılın en yağışlı sezonunu geçiriyoruz. Gecen sene sulama mevsiminden önce barajlardaki doluluk oranımız yüzde 33 oranındaydı. Bu sene Ocak ayında olmamıza rağmen yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Bunun tehlikeli olduğunu söylememiz yanlış olur" dedi.

Çamgazi köyünde çitçilik yapan Kazım Güven ise "Önümüzdeki sezon pamuk, mısır, karpuz gibi ürünlerde çok iyi bir rekolte bekliyoruz. Ancak şuan yağışlardan dolayı araziye girilmiyor. Yağışlardan dolayı buğday ve arpada kök ve kök çürüklüğü hastalıkları her seneye göre 3 kat daha fazla riskli olmasını bekliyoruz" dedi.

Aynı köyde yaşayan Hüseyin Göksu da, "Nohut ekimi yapılamıyor. Şuanda nohut ekimi sezonu ancak tarlalara girilmiyor. Sağlıklı sürüm olmadığı zaman verimde alamayız. Sağlıklı üründe alamayız" ifadelerini kullandı.

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