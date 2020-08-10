"Ölü'n Bizi Ayırana Dek" 21-22 Ağustos'ta sahnelenecek - Son Dakika

İki perdelik kara komedi oyunu "Ölü'n Bizi Ayırana Dek" izleyiciyle buluşacak.

Hakan Yılmaz'ın yönettiği, Ebru Cündübeyoğlu ile başrolleri paylaştığı oyun, 21-22 Ağustos'ta Trump Sahne'de izlenebilecek.

Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan'ın kaleme aldığı eserde, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çiftin, boşanmadan bir gece önce kendileri için düzenlenen bir kutlama partisinde başlarına gelen macera sahneleniyor.

Oyun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak izlenebilecek.

Tiyatroseverler, 500 kişilik salonda, koltuklar arasında birer sıra atlayıp üçer koltuk boş bırakarak oyunu izleyecek. Gösterim sırasında tüm izleyicilerin maske takması da zorunlu olacak.