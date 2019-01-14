"Ölü'n Bizi Ayırana Dek" Akm'de Seyirci İle Buluşacak

Yönetmenliğini Hakan Yılmaz'ın yaptığı oyun, 26 Ocak 2019 saat 20.30'da Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonunda sahnelenecek.

Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu birlikte rol aldıkları "Yalancı Romantik" dizisinden yıllar sonra bir tiyatro oyununda tekrar buluştu. İki başarılı oyuncu, "Ölü'n Bizi Ayırana Dek" adlı oyunla İzmirli tiyatro severlerin karşısına çıkacak.

Hikâye, boşanmak üzere olan bir çiftin evlerinin salonunda duran bir cesetle başlıyor ve "Katil kim?" sorusuna cevap aranırken izleyicisine ilginç ve eğlenceli saatler yaşatıyor. 26 Ocak Cumartesi günü Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alacak.