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"Ölü'n Bizi Ayırana Dek" Kapaklı'da sahnelendi - Son Dakika

"Ölü'n Bizi Ayırana Dek" Kapaklı'da sahnelendi

01.12.2021 10:18
"Ölü'n Bizi Ayırana Dek" Kapaklı'da sahnelendi

İki perdelik kara komedi oyunu "Ölü'n Bizi Ayırana Dek" Kapaklı ilçesinde izleyiciyle buluştu.

İki perdelik kara komedi oyunu "Ölü'n Bizi Ayırana Dek" Kapaklı ilçesinde izleyiciyle buluştu.

Hakan Yılmaz'ın yönettiği, Ebru Cündübeyoğlu ile başrolleri paylaştığı oyun, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan'ın kaleme aldığı eserde, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çiftin, boşanmadan bir gece önce kendileri için düzenlenen bir kutlama partisinde başlarına gelen macera anlatıldı.

Oyunun sonunda oyunculara çiçek veren Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, "Keyifle izlediğimiz, güldüğümüz bir oyun oldu. Kentimizde kültür sanat etkinliklerinin sayısını artırmak için çalışıyoruz. İlerleyen süreçte farklı etkinlikleri hayata geçireceğiz." dedi.

Oyunu Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır da izledi.

Ölü'n Bizi Ayırana Dek Kapaklı'da sahnelendi
Ölü'n Bizi Ayırana Dek Kapaklı'da sahnelendi
Ölü'n Bizi Ayırana Dek Kapaklı'da sahnelendi
Ölü'n Bizi Ayırana Dek Kapaklı'da sahnelendi
Ölü'n Bizi Ayırana Dek Kapaklı'da sahnelendi

Ebru Cündübeyoğlu, Hakan Yılmaz, oyunlar, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Ölü'n Bizi Ayırana Dek' Kapaklı'da sahnelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Ölü'n Bizi Ayırana Dek" Kapaklı'da sahnelendi - Son Dakika
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