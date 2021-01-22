Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı

Kazakistan'da dünyaya gelen bir bebek, doğumu yapan doktor ve hemşireler tarafından öldürüldü. Ölü olarak kayda geçirdiği bebeğin yaşadığını fark eden doktor, rapor değişmesin diye minik bebeği morgda ölüme terk etti.

Başlatılan soruşturma kapsamında, doktor ve ebenin bebeği morga koymadan önce suda boğup öyle morga koyup öldürdüğü ihtimali üzerinde duruldu.

Bebeğin sağ olmasına rağmen tedavi altına almak yerine morga koyma talimatı veren doktor Kuanysh Nysabaev'e mahkeme tarafından 18 yıl hapis cezası verildi.

Doktor Kuanysh Nysabaev'ın soruşturma sırasında yetkililere rüşvet teklif ettiği de ortaya çıktı.

Doktor Kuanysh'ın yardımcıları olan doktor Askar Kairzhan ve ebe Jamilya Kulbatyrova'ya 15'er ve 16'şar yıl hapis cezası verildi.