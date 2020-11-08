Ölü sanılan şahıs alkollü çıktı - Son Dakika

Ölü sanılan şahıs alkollü çıktı

08.11.2020 18:17

Ölü sanılan şahıs alkollü çıktı Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulunarak ölü sanılan genç, alkollü çıktı.

Ölü sanılan şahıs alkollü çıktı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulunarak ölü sanılan genç, alkollü çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi TOKİ binaları alt kısımlarında bulunan ve molozların döküldüğü alanda bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Hareketsiz yatan kişinin yanına gitmekten korkan ve uzaktan kendisine seslenen vatandaşlar her hangi bir kıpırdamanın olmadığını fark edince kişinin öldüğünü sandı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Yunus Polis ekipleri ölü sanılan A.P., isimli kişinin yanına yaklaşarak kendisini uyandırdı. Alkollü olduğu öğrenilen A.P'nin kimlik kontrolü ve üzerinden çıkarıp etrafa attığı kıyafetlerinde arama yapıldı. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması ve kişinin alkolün etkisiyle uyuya kaldığı anlaşılması üzerine polis ekipleri A.P'yi bulunduğu yerden uzaklaştırdı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Ölü sanılan şahıs alkollü çıktı
Ölü sanılan şahıs alkollü çıktı
Ölü sanılan şahıs alkollü çıktı
Ölü sanılan şahıs alkollü çıktı

Adıyaman, Bahçecik, Polis, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ölü sanılan şahıs alkollü çıktı - Son Dakika


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