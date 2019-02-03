Ölü Sayısı 121'e Yüseldi
5 dakika önce
Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e yükseldi.
Brezilya
'da maden atık barajının çökmesi sonucu yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e yükseldi. Kurtarma çalışmaları 9. güne girerken, 226 kişidense hala haber alınamıyor.
Brezilya'nın Minas Gerais
eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki maden atık barajının çökmesi nedeniyle yaşanan faciada ölü sayısı 115'ten 121'e yükseldi. Kurtarma çalışmalarının 9. gününde, 226 kişinin hala kayıp olduğu belirtildi. Bugüne kadar yürütülen çalışmada hayatını kaybeden 93 kişinin kimlik tespitinin yapıldığı ifade edildi.
ÇAMUR 20 METRE SEVİYESİNE ULAŞTI İtfaiye
sözcüsü Pedro
Aihara yaptığı açıklamada, baraj çökmesiyle etrafı kaplayan çamurun bazı bölgelerde 20 metre yüksekliğe ulaştığını, bu nedenle arama kurtarma çalışmalarının zorlaştığını belirtti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:56 Kaynak: İHA
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