Son Dakika Haberleri: Ölü Sayısı 134'e Yükseldi

Ölü Sayısı 134'e Yükseldi

2 saat önce

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki maden atık barajının 25 Ocak'ta çökmesi sonucu yaşanan faciada ölü sayısı 134'e yükseldi.

Ölü Sayısı 134'e Yükseldi, System.String[]
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki maden atık barajının 25 Ocak'ta çökmesi sonucu yaşanan faciada ölü sayısı 134'e yükseldi.

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki maden atık barajının çökmesi sebebiyle yaşanan faciada ölü sayısı artmaya devam ediyor. Çevreye yayınlan atıkların, diz seviyesini geçmesi sebebiyle zorlukla gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının 11'inci gününe gelindi. Yetkililer ölü sayısının 134'e yükseldiğini ve 199 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Brumadinho İtfaiyesi Sözcülüğü, bütün cesetlerin bulunması ve kurtarılmasının mümkün olamadığını söyledi. Yapılan açıklamada, "Bir süre sonra cesetlerin bozulmasından dolayı, kimlik tespiti imkansızlaşacak. Ancak o zamana kadar 5 ya da 6 ay boyunca çalışmalara son vermeyeceğiz" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:21 Kaynak: İHA

Minas Gerais, Brezilya, Güncel
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