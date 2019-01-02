Ölü Sayısı 18'e Yükseldi
1 saat önce İlandır
Rusya'nın Çelyabinsk Oblastı bölgesinde doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.
Rusya
'nın Çelyabinsk
Oblastı bölgesinde doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.
Rusya'nın Çelyabinsk Oblastı bölgesindeki Magnitogorsk kentinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen doğalgaz patlaması sebebi ile çöken binanın enkazında hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği aktarıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da şu ana kadar enkazdan 18 ceset çıkarıldığını doğruladı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:01 Kaynak: İHA
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