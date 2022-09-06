Çarpışan 2 araç 150 metre sürüklendi: 2 ölü, 2 ağır yaralı (2) - Son Dakika
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Çarpışan 2 araç 150 metre sürüklendi: 2 ölü, 2 ağır yaralı (2)

06.09.2022 15:42
Çarpışan 2 araç 150 metre sürüklendi: 2 ölü, 2 ağır yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTIBursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobilin aynı yöne giden kamyonete çarptığı kazada otomobil sürücüsü Yunus Emre Çakmak da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobilin aynı yöne giden kamyonete çarptığı kazada otomobil sürücüsü Yunus Emre Çakmak da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavileri süren Berat ve Ömer Uğur kardeşlerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bu arada, kazada yaşamını yitiren Vedat Uğur, Yalova'nın Seyrantepe Mahallesi'nde öğle kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Vedat Uğur'un kardeşleri Berat ve Ömer ile pazarcılık yaparak geçimini sağladığı ifade edildi.


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Kaynak: DHA

Emre Çakmak, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çarpışan 2 araç 150 metre sürüklendi: 2 ölü, 2 ağır yaralı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çarpışan 2 araç 150 metre sürüklendi: 2 ölü, 2 ağır yaralı (2) - Son Dakika
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