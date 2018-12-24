Son Dakika Haberleri: Ölü Sayısı 281'e Yükseldi

Ölü Sayısı 281'e Yükseldi

8 dakika önce

Endonezya'da meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e yükseldi.

Ölü Sayısı 281'e Yükseldi, System.String[]
Endonezya'da meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e yükseldi.

Endonezya'daki Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 281'e çıktığı açıklandı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaralı sayısının bini aştığını ve birçok insanın hala kayıp olduğunu ifade etti. Nugroho, ülkedeki birçok tsunami uyarı sisteminin bozulduğunu ya da çalındığını belirterek buna bir an önce çözüm bulunması gerektiğini de vurguladı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yeni bir tsunami dalgasının bölgeyi vurabileceği konusunda uyarılar yapıldı ve vatandaşlara güvenli bölgelerde kalmaları yönünde yapılan çağrılar yenilendi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:46 Kaynak: İHA

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