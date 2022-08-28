Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 36 yaralı (3) - Son Dakika
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Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 36 yaralı (3)

28.08.2022 12:23
Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 36 yaralı (3)

ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen tur otobüsü kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı, 5'e yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen tur otobüsü kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı, 5'e yükseldi. Vali Yakup Canbolat ile birlikte olay yerine giderek incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, yaralılardan 2'sinin tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Yavuzyılmaz, yaralılardan 4'ünün de sağlık durumunun ağır olduğunu belirtti.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),


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Bursa'da, 47 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı: 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralı var Bursa'da, 47 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı: 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralı var Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı
Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 36 yaralı (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 36 yaralı (3) - Son Dakika
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