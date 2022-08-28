ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen tur otobüsü kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı, 5'e yükseldi. Vali Yakup Canbolat ile birlikte olay yerine giderek incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, yaralılardan 2'sinin tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Yavuzyılmaz, yaralılardan 4'ünün de sağlık durumunun ağır olduğunu belirtti.
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),
Son Dakika › Güncel › Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 36 yaralı (3) - Son Dakika